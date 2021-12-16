Для маркетплейсов создадут кодекс по работе с поставщиками

Минпромторг принял решение пойти по пути саморегулирования рынка маркетплейсов и создать стандарты по взаимодействию платформ с продавцами. Об этом «Известиям» заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, за основу стандартов были взяты предложения АКИТ, и в них войдут следующие пункты: независимость ценообразования на онлайн-площадке от условий участия продавцов в рекламных кампаниях, материальная ответственность платформ за участившиеся случаи потери и порчи товаров в процессе их оформления, передачи и хранения на складе, а также уделение более пристального внимания проблеме реализации контрафактной и несертифицированной продукции.

Кроме того, планируется урегулировать вопрос утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может осуществляться за счет поставщика, и обеспечить оперативную обратную связь от маркетплейсов.

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При этом в Минпромторге признали, что сегодня существует риск диктата цифровых платформ.

— В России рынок маркетплейсов достаточно высококонкурентен. Несколько крупнейших игроков: Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, Яндекс Маркет, СберМаркет формируют не более 30% всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов, — заявили «Известиям» в ведомстве.

Большинство крупных маркетплейсов поддержали предлагаемые правила взаимодействия с поставщиками.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: «Торговый кодекс: маркетплейсам прописали стандарты работы»