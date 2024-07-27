Суббота, 27 июля, 2024

Для детей с ОВЗ начнут действовать коррекционные классы в 4 школах

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

В Рязани в 2024-2025 учебном году откроются коррекционные классы для первоклассников с ОВЗ, которые будут обучаться по варианту 7.2. Об этом сообщается на сайте администрации.

Эти классы будут функционировать в четырех школах города: №№20, 37, 50, 66. В каждом классе будет не более 12 человек, а учебный процесс будет организован с учетом особенностей развития и возможностей учеников. Обучение будет проходить с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и медицинской организации. Срок получения начального общего образования для таких детей составляет 5 лет.

Родители, желающие зачислить своего ребенка, который будет обучаться по варианту 7.2, в 1-й класс в одну из этих школ, могут обратиться к руководителям выбранных учреждений (контактные данные указаны в тексте).

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