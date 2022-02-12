Дистанционное обучение в школах Рязани планируют завершить 17 февраля

В ходе публичного отчета перед жителями по итогам работы за 2021 год и планам на 2022 год мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что дистанционное обучение в школах Рязани завершат 17 февраля, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации.

Сорокина согласилась с родителями, которые устали от такого режима образования, но заявила, что дистанционка — необходимая мера.

«Это нормальная ситуация, она не катастрофичная, дети получают образование», — отметила мэр.

Елена Сорокина также вспомнила свой опыт работы в школе, когда в феврале ученики на две недели уходили на карантин из-за гриппа или ОРВИ.