«Дискотека Авария» выступила в Рязани на концерте, посвящённому Дню города

29 августа на Лыбедском бульваре в рамках фестиваля креативных индустрий прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню города Рязани.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Рязани Виталий Артемов приветствовали всех жителей.

Глава региона Павел Малков отметил, что у города древняя и славная история, которой гордятся жители региона. «Многие поколения рязанцев совершали трудовые и воинские подвиги. И сегодня рязанцы с достоинством продолжают лучшие традиции своих отцов и дедов. Вместе мы сделаем всё возможное, чтобы Рязань развивалась и процветала, становилась красивее и уютнее. Вместе нам всё по плечу! – добавил губернатор. – Проходят столетия, а Рязань по-прежнему молода и прекрасна. Спасибо вам всем за активную гражданскую позицию, за любовь к родному городу!».

Для рязанцев выступили рязанские коллективы: участники барабанной группы Crush, брасс-бэнд «Эхо улиц», группа «Блёстки», театр танца «Банзай», а также двукратный чемпион Москвы по битбоксу Янис Бакус.

В завершении концерта выступила «Дискотека Авария». Группа исполнила свои известные песни «Арам-зам-зам», «Х.Х.Х.И.Р.Н.Р.», «Диско суперстар», «Влечение», «Опа!» и многие другие.

Возрастное ограничение 6+.