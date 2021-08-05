Директор рязанской организации задолжал по налогам свыше 100 млн рублей

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В Рязани директор одной из местных организаций задолжал по налогам свыше 100 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи установили, что в 2016 — 2017 годах фирма мужчины купила продукт у юридических лиц.

Однако в налоговую декларацию директор внес другие сведения. Таким образом предприятие не уплатило налоги на сумму свыше 107 млн рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается.