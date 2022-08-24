Директор Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов рассказал о предстоящем фестивале «Поющий Косопуз»

В эфире утреннего шоу «Роман с Волковой» TKP-ФМ руководитель официальной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов рассказал о музыкальном кубке «Поющий Косопуз».

Музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз 2022» состоится в рамках празднования Дня города. На сцене – лучшие команды Рязани и выступления команд Центральных и Официальных лиг КВН, команда Вышки «Русская дорога».

Для участников фестиваля это возможность работы с профессиональными редактором Первой лиги КВН, поразить зрителей искромётным юмором и выиграть заветного «Косопуза»!

Открытие фестиваля пройдёт 26 августа в 18 часов.

Возрастное ограничение 12+