Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

Директор Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов рассказал о предстоящем фестивале «Поющий Косопуз»

В эфире утреннего шоу «Роман с Волковой» TKP-ФМ руководитель официальной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов рассказал о музыкальном кубке «Поющий Косопуз».

Музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз 2022» состоится в рамках празднования Дня города. На сцене – лучшие команды Рязани и выступления команд Центральных и Официальных лиг КВН, команда Вышки «Русская дорога».

Для участников фестиваля это возможность работы с профессиональными редактором Первой лиги КВН, поразить зрителей искромётным юмором и выиграть заветного «Косопуза»!

Открытие фестиваля пройдёт 26 августа в 18 часов.

Возрастное ограничение 12+

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