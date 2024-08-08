Четверг, 8 августа, 2024

Директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад» получил высокую награду

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой "Зеленого сада"

8 августа, накануне Дня строителя, в правительстве Рязанской области прошла торжественная церемония вручения региональных и ведомственных наград.

Первым из награждённых стал директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич. Знак «Почётный строитель России» ему вручил вице-губернатор Артём Бранов.

Приказ о награждении подписан министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад» получил высокую награду
Директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад» получил высокую награду
Директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад» получил высокую награду

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