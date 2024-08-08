Директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад» получил высокую награду

8 августа, накануне Дня строителя, в правительстве Рязанской области прошла торжественная церемония вручения региональных и ведомственных наград.

Первым из награждённых стал директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич. Знак «Почётный строитель России» ему вручил вице-губернатор Артём Бранов.

Приказ о награждении подписан министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

erid: 2VtzqwQMeYk