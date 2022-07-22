Дирекция благоустройства убирает с улиц Рязани аварийные деревья

Сотрудники Дирекции благоустройства убирает с городских улиц аварийные деревья. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

22 июля бригады валки Дирекции благоустройства работали на улицах Ленинского Комсомола, Гагарина, Стройкова, Боголюбова. Были спилены аварийные деревья по заявкам жителей, поступившим через социальные сети и в диспетчерскую.

В Новопавловской роще и на улице Боголюбова проводилась обрезка веток.

С улицы Строителей и Новопавловской рощи на переработку вывезено более 15 куб. м древесных отходов.