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Дирекция благоустройства убирает с улиц Рязани аварийные деревья

Сотрудники Дирекции благоустройства убирает с городских улиц аварийные деревья. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

22 июля бригады валки Дирекции благоустройства работали на улицах Ленинского Комсомола, Гагарина, Стройкова, Боголюбова. Были спилены аварийные деревья по заявкам жителей, поступившим через социальные сети и в диспетчерскую.

В Новопавловской роще и на улице Боголюбова проводилась обрезка веток.

С улицы Строителей и Новопавловской рощи на переработку вывезено более 15 куб. м древесных отходов.

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