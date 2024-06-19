Минздрав Рязанской области опубликовал рекомендации врача-диетолога Рязанского кардиодиспансера Людмилы Сидоровой.
В овощах и фруктах, особенно сезонных, содержится большое количество витаминов, микроэлементов, углеводов как простых, так и сложных. Это источник растворимой клетчатки, которая необходима для пищеварения. Клетчатка выводит из организма «плохой» холестерин, тяжелые металлы, различные токсичные вещества.
По словам диетолога, достаточное количество в рационе овощей и фруктов, за исключением случаев, когда их нельзя употреблять по медицинским показаниям, — это основа здорового питания.