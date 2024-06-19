Среда, 19 июня, 2024

Диетолог Сидорова: Пользу овощей и фруктов можно определить по цветовой гамме

Автор: 7info

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Фото: Pxhere

Минздрав Рязанской области опубликовал рекомендации врача-диетолога Рязанского кардиодиспансера Людмилы Сидоровой.

В овощах и фруктах, особенно сезонных, содержится большое количество витаминов, микроэлементов, углеводов как простых, так и сложных. Это источник растворимой клетчатки, которая необходима для пищеварения. Клетчатка выводит из организма «плохой» холестерин, тяжелые металлы, различные токсичные вещества.

«Пользу овощей и фруктов можно определить по цветовой гамме. Красный цвет отвечает за мужское здоровье и здоровье ДНК. Оранжевый и желтый цвета — за содержание бета- и альфа карнитина, витамина А. Эти элементы играют большую роль в формировании иммунитета, обладают большой антиоксидантной активностью и необходимы для хорошего зрения. Зеленый цвет — это содержание хлорофилла и лютеина. Это здоровые легкие, здоровый кишечник и витамин К, который необходим для кроветворения. Белый цвет — это содержание фитонцидов, они нужны для профилактики бактериальных и вирусных заболеваний. Фиолетовый цвет овощей свидетельствует о высоком содержании ресвератрола. Это когнитивные функции и здоровая сердечно-сосудистая система», — отмечает Людмила Сидорова.

По словам диетолога, достаточное количество в рационе овощей и фруктов, за исключением случаев, когда их нельзя употреблять по медицинским показаниям, — это основа здорового питания.

«Растительные продукты за счет высокого содержания в них витаминов, минералов и других полезных веществ являются источником красоты, молодости и здоровья человека», — подчеркивает Людмила Сидорова.

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Диетолог Сидорова: Пользу овощей и фруктов можно определить по цветовой гамме

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