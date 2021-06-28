Диана Арбенина обрадовалась фестивалю Fox Rock Fest в Липецке

- Advertisement -

Музыкант Диана Арбенина высказалась на пресс-конференции о фестивале Fox Rock Fest, пишет портал «Город 48».

Артистка призналась, что рада тому, что мероприятие все-таки состоялось.

«Я очень рада, что фестиваль выстоял, что его не успели закрыть. Поэтому сегодня мы отыграемся за «Нашествие», поддержим «Дикую мяту» и все фестивали, которым не суждено было состояться в этом году», – рассказала Арбенина.