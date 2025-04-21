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Происшествия

Девять улиц Рязани останутся без горячей воды на 4 дня

Анастасия Мериакри

Девять улиц Рязани останутся без горячей воды на 4 дня. Об этом сообщает ЖКХ.

Отключение произойдет в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026. Горячей воды не будет с 21 по 25 апреля по следующим адресам в Железнодорожном районе:

  • улица Березовая, дома 1, 1 к.1, 10, 12, 1Л, 2, 3, 3 к.1, 4, 6, 8;
  • улица Гагарина, дома 11, 16;
  • улица Гоголя, дома 29, 31, 33;
  • улица МОГЭС, дома 14, 16;
  • улица Островского, дома 27 к.1, 31 к.1;
  • улица Татарская, дома 7 к.1, 7 к.2, 7 к.3, 17;
  • улица Черновицкая, дом 25 к.2;
  • 3-й переулок МОГЭС, дом 3;
  • детский сад №123.

Информация о планируемых отключениях размещена в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города. Связь с МУП «РМПТС» по телефону: 55-05-86.

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