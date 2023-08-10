Детские субботы в рязанском «М5 Молл» поменяют локацию из-за реконструкции ТЦ

Традиционные детские субботы «М5 Молл» меняют локацию. Маленьких гостей молловских праздников теперь будут встречать в атриуме рядом с магазином LC Waikiki. Смена места связана с началом масштабной реконструкции торгово-развлекательного центра, первым этапом которой станет качественное преобразование фудкорта ТРЦ.

В новой локации детский праздник пройдет уже в предстоящую субботу, 12 августа.

Юных гостей ждет встреча с героем любимой сказочной истории. Маленькие гости не только познакомятся с милым и добрым ушастиком, но и помогут ему найти потерянные мандаринки. А на мастер-классе участники научатся делать забавные маски персонажей этой удивительной истории о настоящей дружбе. Завершится субботний детский день веселым «мандариновым салютом» из ярко-оранжевых воздушных шаров. Начало в 14:30, атриум у магазина LC Waikiki, вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

А на новой фотовыставке, распложённой в атриуме у входа № 3, сейчас можно познакомится с удивительным миром Мещёры, запечатленном на снимках сотрудников Окского биосферного заповедника. Завораживающие пейзажи лесов и озер, редкие виды животных и птиц, песчаные берега главной мещёрской водной артерии — торфяной реки Пры, а также уникальные кадры работы ученых с пернатыми подопечными.

Экспозиция расположена в атриуме МФЦ, вход свободный.

Возрастной ограничение 0+.