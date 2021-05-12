Детям-инвалидам дадут право приоритетного обслуживания в медучреждениях. Как выяснили «Известия», такой законопроект разработали в Госдуме, он будет внесен 12 мая. Сегодня право приоритетного обслуживания имеют взрослые граждане-инвалиды, однако в отношении детей эти нормы не регламентированы. Хотя есть примеры отказа в такой медпомощи.
Как рассказал «Известиям» автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев причиной разработки документа стали именно жалобы граждан.
По данным Пенсионного фонда России, всего в России 11,7 млн инвалидов. 5,6% из них — дети: 402 тыс. — мальчиков, 298 тыс. — девочек.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Достигнуть приоритета: дети-инвалиды получат медпомощь вне очереди