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Среда, 12 мая, 2021
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Дети-инвалиды получат медпомощь вне очереди

7info7
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Детям-инвалидам дадут право приоритетного обслуживания в медучреждениях. Как выяснили «Известия», такой законопроект разработали в Госдуме, он будет внесен 12 мая. Сегодня право приоритетного обслуживания имеют взрослые граждане-инвалиды, однако в отношении детей эти нормы не регламентированы. Хотя есть примеры отказа в такой медпомощи.

Как правило, острая необходимость посещения врача возникает у родителей с детьми-инвалидами в случае нуждаемости в лекарствах, проведения неотложного обследования, получения срочной рекомендации врача, — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Как рассказал «Известиям» автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев причиной разработки документа стали именно жалобы граждан.

По нескольким регионам к нам обращались избиратели. После этого мы стали изучать этот вопрос и обнаружили пробел в законодательстве. Дети-инвалиды зачастую получают отказы в поликлиниках и других медучрждениях, поэтому мы решили разработать эти поправки, — сообщил он «Известиям».

По данным Пенсионного фонда России, всего в России 11,7 млн инвалидов. 5,6% из них — дети: 402 тыс. — мальчиков, 298 тыс. — девочек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Достигнуть приоритета: дети-инвалиды получат медпомощь вне очереди

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