Детектив Шумякина объяснила возобновление судебного следствия по делу Логунова

Детектив Екатерина Шумякина объяснила в телеграм-канале возобновление досудебного следствия по делу Александра Логунова, обвиняемого в убийстве супруги Елены Логуновой.
По мнению Шумякиной, адвокат не согласовал свою позицию с Логуновым, фактически не выполнив свои обязанности.
Напомним, Александр Логунов обвиняется в убийстве своей жены Елены Логуновой, труп которой искали более года. Дело рассматривает Железнодорожный районный суд Рязани.
О возобновлении досудебного следствия стало известно 4 октября.