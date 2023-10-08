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Детектив Шумякина объяснила возобновление судебного следствия по делу Логунова

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Детектив Екатерина Шумякина объяснила в телеграм-канале возобновление досудебного следствия по делу Александра Логунова, обвиняемого в убийстве супруги Елены Логуновой.

По мнению Шумякиной, адвокат не согласовал свою позицию с Логуновым, фактически не выполнив свои обязанности.

— Судья со своей стороны принял необходимые меры: возобновил судебное следствие, целью которых является устранение противоречий в позиции подсудимого и его защитника, чтобы в будущем это не повлекло отмены приговора, — написала Шумякина.

Напомним, Александр Логунов обвиняется в убийстве своей жены Елены Логуновой, труп которой искали более года. Дело рассматривает Железнодорожный районный суд Рязани.

О возобновлении досудебного следствия стало известно 4 октября.

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