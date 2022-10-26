Детектив Шумякина допустила, что Логунов верил, что Елена ушла сама

Детектив Екатерина Шумякина в телеграм-канале прокомментировала вышедшую в эфир программу Андрея Малахова, в которой рассказывалось о судьбе пропавшей рязанки Елены Логуновой.

— И знаете, посмотрев внимательно на поведение Сергея Логунова, его взгляд, слова, жесты и мимику у меня закрались мысли, что он возможно ничего и не знал. И искренне верил, что Лена ушла сама. Мысль конечно безумная, но вот почему-то такое ощущение внутри, — написала Шумякина.

Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.

7 октября стало известно об обнаружении останков, позднее экспертиза подтвердила, что это труп Елены Логуновой. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.

Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО.

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