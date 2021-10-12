Детектив рассказала, когда вернётся в Рязань на поиски Елены Логуновой

Частный детектив Екатерина Шумякина собирается вернуться в Рязань уже в этот четверг. Об этом она сообщила в инстаграме.

— Работаем дальше. Скорее всего в четверг стартую в рязань. Край, пятница, — написала Екатерина.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

О поисках Логуновой рассказывали Первый канал, телеканал «Россия». Члены семьи приходили на эти передачи.

9 октября массовые поиски с участием добровольцев в Рязани организовала детектив Шумякина.