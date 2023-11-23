Депутаты в первом чтении приняли законопроект о бюджете Рязанской области на предстоящую трёхлетку

В среду, 22 ноября, депутаты Рязанской областной Думы в первом чтении приняли проект закона «О региональном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Накануне рассмотрения главного финансового документа области в первом чтении его параметры и основные характеристики парламентарии обсудили в рамках работы думских комитетов. Также бюджет на предстоящую трёхлетку прошёл публичные слушания.

Проект бюджета разработан на основе прогноза социально-экономического развития региона на три года. Документом предусматриваются следующие параметры: на 2024-й доходы запланированы в сумме 81,9 млрд рублей; расходы – 82,2 млрд рублей; дефицит – 254 млн рублей или 0,4% к собственным доходам. Общий объём налоговых и неналоговых доходов на 2024 год прогнозируется в размере 66,1 млрд рублей, что выше оценки 2023 года на 5,2% или на 3,3 млрд рублей.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила: значимая часть доходов формируется за счёт поступлений из федерального бюджета:

– В рамках второго чтения федерального бюджета нашему региону на три предстоящих года дораспределены межбюджетные трансферты в сумме 25,2 млрд рублей. На 2024 год мы дополнительно получим 9,7 млрд рублей. Соответствующие изменения будут внесены правительством Рязанской области в проект регионального бюджета ко второму чтению, – уточнила она

Что касается расходов бюджета, то они, как и прежде, сконцентрированы на выполнении всех социальных обязательств перед жителями Рязанской области, а также на достижение национальных целей. Заложены средства на повышение уровня оплаты труда граждан, на дорожное хозяйство, укрепление сфер медицины, образования, культуры, улучшение инвестклимата региона и на ряд других важных направлений.

Итоги обсуждения законопроекта подвёл председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он сделал акцент на том, что приоритетами бюджетной политики остаются выполнение всех социальных обязательств перед рязанцами и поддержка участников СВО и членов их семей:

— На сегодня есть рост промышленного производства, значит, есть перспективы развития Рязанской области. Значительная помощь региону оказывается со стороны федерального центра. Мы сегодня говорим о 25,5 миллиардах в следующем году, – сказал Аркадий Фомин. – Ко второму чтению главным будет эффективность использования каждого бюджетного рубля, о чем говорили и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Михайлович Макаров, и наш губернатор Павел Викторович Малков.

Во втором чтении проект регионального бюджета на трёхлетку депутаты примут в декабре. До этого предусмотрена работа над поправками к документу.