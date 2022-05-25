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Среда, 25 мая, 2022

Депутаты Рязоблдумы утвердили новый порядок расчета субвенций на обеспечение детей-сирот жильем

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7info
7info

Депутаты Рязоблдумы утвердили новый порядок расчета субвенций на обеспечение детей-сирот жильем

Депутаты Рязанской областной Думы утвердили на 2022 год новый порядок определения общего объема субвенций муниципальным образованиям на обеспечение детей-сирот жильем.

Изменения, направленные на ускорение процедуры покупки квартир и домов для данной категории граждан, были инициированы региональным правительством. С просьбой максимально оперативно рассмотреть соответствующий законопроект к депутатам обратился врио губернатора области Павел Малков. 

Ранее стоимость квадратного метра не должна была превышать показатель средней рыночной стоимости по Рязанской области, утвержденный на третий квартал прошлого года Минстроем России. В связи со значительным ростом цен на жилье данное условие было исключено. Теперь при расчетах будет учитываться стоимость квадратного метра в отдельных муниципальных образованиях, определенная на второй квартал 2022 года. Кроме того, для исполнения государственных полномочий в расчет субвенций вводятся затраты на проведение оценки рыночной цены недвижимости. 

Также было уточнено количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в текущем году. По состоянию на 1 апреля это 426 человек.

Депутаты Рязоблдумы утвердили новый порядок расчета субвенций на обеспечение детей-сирот жильем

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