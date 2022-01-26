Депутаты Рязанской областной Думы предложили поддержать частные приюты для животных

В ходе первого заседания весенней сессии депутаты регионального парламента обсудили вопрос о безнадзорных животных. Данной теме в конце прошлого года был посвящен «правительственный час», по его результатам были сформулированы рекомендации и поручения.

В числе предложений парламентариев — поддержать волонтерские организации, содержащие частные приюты, в том числе через предоставление грантов.

Еще одна важная рекомендация — в первоочередном порядке обеспечить отлов животных без владельцев в местах пребывания детей.

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Председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что вопрос о безнадзорных животных стоит остро в ряде регионов. Случаи нападения собак на людей фиксируется регулярно.