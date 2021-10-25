Депутаты облдумы рассмотрели вопросы предоставления выплат учителям за классное руководство

На заседании комитета областной Думы по социальным вопросам в понедельник, 25 октября, депутаты рассмотрели вопросы, связанные с выплатами в регионе ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования за классное руководство. Поручение ввести такую форму поощрения дал Президент РФ в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

С информацией выступила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина. Она сообщила, что ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей осуществляется с 2020 года за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета. Выплаты производятся отдельным траншем и не входят в заработную плату или аванс. При этом в регионе сохранены поощрения за классное руководство, финансируемые из областного бюджета. Они варьируются в зависимости от наполняемости классов, в пределах от 600 до 3600 рублей. В текущем году федеральную выплату получают также кураторы групп учреждений среднего профессионального образования.

Глава ведомства отметила, что работа классного руководителя на государственном уровне признана значимой. Акцент сейчас делается на повышении качества проводимых мероприятий и индивидуальную работу с учащимися. Решению этой задачи способствует проведение профессиональных конкурсов. Например, во Всероссийском форуме классных руководителей в текущем году участвовали 7 рязанских педагогов.

В ходе обсуждения депутаты задали министру интересующие их вопросы. Так, председатель комитета облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог поднял тему повышения качества знаний учащихся. Ольга Щетинкина сообщила, что с 2022 начнется переход школ на единые образовательные программы, что должно положительно сказаться на подготовке школьников.

По итогам обсуждения информация министерства членами комитета была принята к сведению.