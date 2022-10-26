Депутаты облдумы поддержали отмену транспортного налога для мобилизованных рязанцев

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали ряд изменений в региональное законодательство о налоговых льготах. Проголосовали за них парламентарии на заседании в среду, 26 октября.

Проект закона предусматривает корректировку уже имеющихся налоговых льгот и введение новых. Важнейшая из них касается рязанцев, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской федерации.

– Продолжается работа по поддержке мобилизованных граждан. Принято решение об освобождении их от уплаты транспортного налога за 2021 год, – пояснил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

Также новая налоговая льгота установлена для ветеранов боевых действий. Со следующего года их полностью освобождают от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоцикл до 45 лошадиных сил.

Как отметил Аркадий Фомин, ранее льгота для этой категории составляла 50%.

– Мы считаем, что это действенная мера. Мы не будем на этом останавливаться и продолжим дальше искать возможности поддержки мобилизованных граждан и их семей, – добавил председатель Облдумы.

Он также напомнил, что на прошлой неделе региональный парламент поддержали законопроект, предусматривающий единовременную выплату мобилизованным рязанцам в размере 100 тысяч рублей, а также ряд мер соцподдержки для них и их семей.

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