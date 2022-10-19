В Рязанской области депутаты поддержали законопроект о соцгарантиях и единовременной выплате для мобилизованных

В среду, 19 октября, на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали законопроект «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих и членов их семей». Накануне законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании регионального правительства.

Документом предусматривается единовременная выплата жителям Рязанской области, призванных в рамках частичной мобилизации, в размере 100 тысяч рублей. Изначально проект закона подразумевал выплату 50 тысяч рублей, однако после детальной проработки вопроса было предложено увеличить её до 100 тысяч. Кроме того, документом предложен ряд мер соцподдержки. Так, мобилизованные рязанцы после окончания военной службы имеют право на бесплатный санаторный отдых, право на получение бесплатной юридической помощи.

Для семей мобилизованных граждан также предусмотрена бесплатная юридическая помощь и право на внеочередное получение социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.

— Сейчас время, когда нужно расставлять приоритеты, и главным приоритетом для нас является поддержка наших бойцов и их семей, — заявил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

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