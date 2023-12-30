Депутаты областной Думы поздравляют рязанцев с Новогодними праздниками

В предновогодние дни депутаты Рязанской областной Думы, подводя итоги года, принимают активное участие в праздничных мероприятиях.

Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Репников наградил сотрудников областного клинического противотуберкулезного диспансера ценными подарками регионального парламента за многолетний добросовестный труд.

Депутат фракции ЛДПР Александр Стариков в торжественной обстановке в детском саду № 5 «Берёзка» г. Рыбное поздравил лучших педагогов и воспитателей района и вручил награды Рязанской областной Думы. Воспитанники подготовили для приглашенных гостей концерт.

Кроме того, парламентарий поблагодарил за ответственную работу сотрудников Рыбновской районной больницы:

– Персонал учреждения пользуется заслуженным уважением у местных жителей, многие медики – добрые соседи своих пациентов, и поэтому взаимное доверие часто помогает в процессе лечения и профилактики заболеваний.

Депутат ЛДПР Дмитрий Боронтов наградил работников детского сада № 103 г. Рязани:

– Воспитатели – первые люди после родителей, которым дети доверяют, проводят большую часть времени. Спасибо за большой вклад в развитие и воспитание будущего поколения. Пусть вся забота и доброта, которую вы дарите воспитанникам, вернется к вам многократно. Желаю крепкого здоровья, счастья вам и вашим родным и близким!

Руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина поздравила детей участников СВО, учеников школы – интерната «Вера», подопечных организации «Дети – Ангелы Рязани»:

– Каждый из нас является волшебником и может осчастливить близких людей, людей вокруг и тех, кто в этом нуждается. В этом году мы отправляем свои поздравления через образовательные организации, адресно и в рамках предновогодних мероприятий. Стараемся охватить как можно больше детишек для поздравления их с наступающим Новым годом. Новый год действительно является особенным временем для каждого ребенка, наполненным волшебством и чудесами. Сладкий подарок под елкой – это одна из тех волшебных мелочей, которая способна принести непередаваемую радость и восторг. Создание праздничной атмосферы и внимание к деталям помогают воплотить в жизнь истинное значение праздника и принести детям незабываемые воспоминания, которые они будут хранить на протяжении всей жизни.

Депутат фракции «Единая Россия» Владимир Рожков примерил на себя роль Деда Мороза для юных сасовцев:

– Продолжаю поздравлять детишек с наступающим Новым годом! Каждый ребенок мечтает о волшебстве и сладком подарке. Кто как не мы, взрослые, можем сотворить маленькое чудо для тех, кто его так ждет?

Подарки от депутата Рязанской областной Думы Николая Митрохина получили воспитанники Сапожковского детского сада № 3, Чучковского детского сада № 1, Чучковского Дома творчества.

Депутат фракции «Единая Россия» Александр Жукаев выразил признательность руководству Федерации баскетбола Рязанской области, тренерскому составу и спорсменам:

– Наши спортсмены показывали невероятную стойкость, высокий уровень мастерства, и мы гордимся ими. Отдельная благодарность тренерам и родителям, которые вложили много сил, знаний и поддержки в ребят, помогая им преодолевать трудности и достигать успехов. В этом году велась активная деятельность по популяризации баскетбола и созданию условий для развития молодых игроков. Впервые в истории рязанского баскетбола создана женская сборная, которая полностью состоит из местных воспитанниц. Команда будет представлять интересы области наряду с мужской командой БК «Рязань». Благодаря поддержке губернатора Рязанской области возрождено участие сборной команды юношей в Первенстве ДЮБЛ. В сезоне 2023 — 2024 гг. команда уже прошла в полуфинальный этап. Федерация баскетбола продолжит своё развитие. Сегодня особенно важно пожелать всем здоровья и сил в будущем году для достижения новых вершин в мире баскетбола!

Депутат фракции «Единая Россия» Михаил Агапкин посетил Рязанский военный госпиталь. В знак признания и благодарности за самоотверженность и отвагу вручил участникам боевых действий новогодние подарки:

– Ребята вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности и защиты нашей страны. Рад, что удалось поддержать ребят, поздравить их с наступающим Новым годом и пожелать скорейшего выздоровления!

Депутат фракции «Единая Россия» Сергей Лукьянов поздравил и наградил работников многофункционального семейного центра:

– В этом центре семьи участников специальной военной операции, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми, инвалиды, беременные женщины, безработные граждане в режиме «одного окна» могут получить необходимую помощь. Спасибо за внимательное отношение к людям, неравнодушие и отзывчивость! С наступающими праздниками!