23.3 C
Рязань
Пятница, 13 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиОблдума

Депутаты областной Думы инициировали внеплановый мониторинг состояния атмосферного воздуха в Турлатове

7info7
Депутаты областной Думы инициировали внеплановый мониторинг состояния атмосферного воздуха в Турлатове
- Advertisement -

Заместитель председателя комитета областной Думы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов и депутат по округу  Владислав Сафронов в четверг, 12 августа, выехали в поселок Турлатово по жалобе жителей на неприятный запах. Они инициировали мониторинг состояния атмосферного воздуха.  Контроль проводился в присутствии местных жителей, представителей министерства природопользования Рязанской области, представителя местной администрации  и депутата Турлатовского сельского поселения.

В район жилой застройки поселка был организован внеплановый выезд экологической лаборатории регионального министерства природопользования. Отбор проб проводился в   первой половине дня при восточном ветре.  В соответствии с методикой мониторинг качества атмосферного воздуха велся в автоматическом непрерывном режиме по нескольким параметрам: содержание в воздухе диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, оксида азота, а также взвешенных веществ. На момент контрольного мероприятия превышения содержания вредных веществ зафиксировано не было. Однако, жители в беседе с депутатами говорили о том, что  выбросы в основном происходят в ночное время и по выходным. Сергей Лукьянов сообщил, что депутатский контроль экологической обстановки  будет продолжен.

  • Депутаты областной Думы инициировали внеплановый мониторинг состояния атмосферного воздуха в Турлатове
  • Депутаты областной Думы инициировали внеплановый мониторинг состояния атмосферного воздуха в Турлатове
  • Депутаты областной Думы инициировали внеплановый мониторинг состояния атмосферного воздуха в Турлатове

Передвижные лаборатории минприроды ведут  мониторинг по установленному графику, мы же, со своей стороны, будем организовывать внеплановые выезды по жалобам жителей. Отбор проб воздуха будет проводиться   вблизи предприятий и возле жилых домов в разное время суток, – уточнил депутат.

Многоуровневый депутатский контроль  был усилен по поручению губернатора Николая Любимова.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]