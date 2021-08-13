Депутаты областной Думы инициировали внеплановый мониторинг состояния атмосферного воздуха в Турлатове

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Заместитель председателя комитета областной Думы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов и депутат по округу Владислав Сафронов в четверг, 12 августа, выехали в поселок Турлатово по жалобе жителей на неприятный запах. Они инициировали мониторинг состояния атмосферного воздуха. Контроль проводился в присутствии местных жителей, представителей министерства природопользования Рязанской области, представителя местной администрации и депутата Турлатовского сельского поселения.

В район жилой застройки поселка был организован внеплановый выезд экологической лаборатории регионального министерства природопользования. Отбор проб проводился в первой половине дня при восточном ветре. В соответствии с методикой мониторинг качества атмосферного воздуха велся в автоматическом непрерывном режиме по нескольким параметрам: содержание в воздухе диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, оксида азота, а также взвешенных веществ. На момент контрольного мероприятия превышения содержания вредных веществ зафиксировано не было. Однако, жители в беседе с депутатами говорили о том, что выбросы в основном происходят в ночное время и по выходным. Сергей Лукьянов сообщил, что депутатский контроль экологической обстановки будет продолжен.

Передвижные лаборатории минприроды ведут мониторинг по установленному графику, мы же, со своей стороны, будем организовывать внеплановые выезды по жалобам жителей. Отбор проб воздуха будет проводиться вблизи предприятий и возле жилых домов в разное время суток, – уточнил депутат.

Многоуровневый депутатский контроль был усилен по поручению губернатора Николая Любимова.