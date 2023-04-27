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Четверг, 27 апреля, 2023

Депутаты гордумы в Рязани поддержали инициативу об увеличении штрафов за парковку на газонах

В четверг, 27 апреля, на заседании Рязанской гордумы депутаты поддержали решение о законодательной инициативе по внесению в Рязанскую областную Думу проекта изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях».

Принятие законопроекта позволит увеличить штраф за парковку транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. Поводом стало неоднократное нарушение правил парковки, за 2022 год административными комиссиями рассмотрено более 4,4 тысяч случаев размещения транспортных средств на газонах и участках с зелеными насаждениями, в этом году — уже более 900.

По предложению администрации размещение автомобилей на зеленых зонах, детских и спортивных площадках повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 35 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 250 тысяч рублей.

При обсуждении вопроса депутаты обратили внимание администрации города на необходимость увеличения количества муниципальных парковок в Рязани.

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