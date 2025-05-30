Депутаты Гордумы проверили пляжи Рязани перед стартом купального сезона

С 1 июня в Рязани откроются пять муниципальных пляжей: на Борковских карьерах, Ореховом озере и пляж на реке Старица в Солотче. Готовность объектов к летнему сезону проверила комиссия во главе с председателем Рязанской городской Думы Татьяной Панфиловой. В состав рабочей группы также вошли депутаты Гордумы, представители горадминистрации, Роспотребнадзора и других ведомств.

Во время инспекции специалисты оценили соблюдение санитарных требований, меры безопасности и инфраструктуру для отдыха. Все зоны купания обследованы, вода проверена на соответствие нормативам. На территории пляжей оборудованы спасательные посты и медицинские пункты, установлены информационные щиты с правилами поведения у воды. Приведены в порядок раздевалки, навесы, душевые, туалеты и пешеходные дорожки.

Участники проверки также рассмотрели перспективы благоустройства прибрежных территорий и возможного расширения пляжных зон в будущем.

Незначительные замечания, выявленные в ходе осмотра, подрядная организация устранит до начала работы пляжей.

— Главная задача — обеспечить безопасный и комфортный отдых для жителей и гостей Рязани. Все проверенные локации соответствуют установленным требованиям и готовы к приему посетителей. Вместе с тем мы продолжим совершенствовать инфраструктуру, чтобы сделать пляжи еще удобнее, — отметила Татьяна Панфилова.