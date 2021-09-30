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Четверг, 30 сентября, 2021
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Депутатам не разрешили согласовывать назначения заместителей мэра Рязани

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Депутатам не разрешили согласовывать назначения заместителей мэра Рязани

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29 сентября в Рязанской городской Думе состоялось заседание комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. Депутаты ознакомились с результатами публичных слушаний по проекту решения РГД «О внесении изменения и дополнения в Устав муниципального образования — городской округ город Рязань». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Публичные слушания состоялись 6 июля. Предполагаемые изменения касались расширения полномочий городской Думы по согласованию назначения и освобождения от должности заместителей главы администрации Рязани, руководителей структурных подразделений администрации и руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

Поступило 23 предложения к проекту решения Рязанской городской Думы, из них 20 предложений об отклонении документа. В связи с этим проект решения рекомендовано отклонить.

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