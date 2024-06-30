Депутат Рады рассказал о переполохе в офисе Зеленского

После дебатов Байдена и Трампа, которые прошли в США, в офисе Владимира Зеленского произошло «большое волнение», написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

По мнению Дубинского, не в США, а именно на Украине по-настоящему переживают из-за этих дебатов. Депутат считает, что Зеленский и глава его офиса Ермак после дебатов должны задуматься о том, что конфликт с Россией необходимо завершить до ноябрьских выборов в США. Дубинский предполагает, что после выборов Зеленский может стать проблемой для реализации планов нового президента.

Депутат также считает, что Зеленский может стать проблемой и для Байдена, если тот сможет переизбраться. Он уверен, что можно бесконечно настаивать на «границах 91 года», но понятно, что без поддержки этого плана в США и при неоднородности ЕС эти усилия не приведут к успеху.

Первые дебаты Байдена и Трампа, которые состоялись в ночь на пятницу по московскому времени, были названы «катастрофическими» для действующего президента. Во время дебатов Байден и Трамп занимались в основном взаимными оскорблениями. Вице-президент США Камала Харрис попыталась сгладить негативный эффект, призвав американских избирателей сосредоточиться на работе Байдена, а не на его выступлениях, отмечает «Московский комсомолец».