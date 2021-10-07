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Четверг, 7 октября, 2021
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Депутат предложил провести в России учения по отключению социальных сетей

Александр Ильин
Депутат предложил провести в России учения по отключению социальных сетей

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выдвинул идею провести в стране учения по отключению социальных сетей для проверки отечественного интернета, пишет Lenta.ru.

С таким предложением депутат выступил на открытии второго модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа». 

«Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — сказал политик. 

Вместе с тем Хинштейн отметил, что «российским гражданам не о чем переживать», поскольку сама сеть Интернет в России будет всё равно функционировать. 

Предложение депутата прозвучало на фоне глобального сбоя сервисов Facebook.

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