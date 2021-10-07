Депутат предложил провести в России учения по отключению социальных сетей

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выдвинул идею провести в стране учения по отключению социальных сетей для проверки отечественного интернета, пишет Lenta.ru.

С таким предложением депутат выступил на открытии второго модуля образовательной программы «Мастерская новых медиа».

«Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — сказал политик.

Вместе с тем Хинштейн отметил, что «российским гражданам не о чем переживать», поскольку сама сеть Интернет в России будет всё равно функционировать.

Предложение депутата прозвучало на фоне глобального сбоя сервисов Facebook.