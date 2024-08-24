Суббота, 24 августа, 2024

Депутат предложил, что сделать с прахом бунтарей из колонии под Волгоградом

Автор: powder

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Прах бунтарей из исправительной колонии №19 в Суровикино нужно упокоить в скотомогильнике, предложил депутат Госдумы от Волгограда Андрей Гимбатов в телеграм-канале.

«Уроды, устроившие эту гнусную террористическую вылазку, уничтожены. И непременно будут гореть в аду. Хорошо бы прах выродков упокоить в скотомогильнике — самое им место», — отметил парламентарий.

Гимбатов добавил, что за случившееся ответят и те, кто помогал готовить и организовывать теракт.

Накануне ФСИН сообщала, что заключенные колонии №19 захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. Несколько человек погибли, есть раненые. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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