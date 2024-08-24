Прах бунтарей из исправительной колонии №19 в Суровикино нужно упокоить в скотомогильнике, предложил депутат Госдумы от Волгограда Андрей Гимбатов в телеграм-канале.
Гимбатов добавил, что за случившееся ответят и те, кто помогал готовить и организовывать теракт.
Накануне ФСИН сообщала, что заключенные колонии №19 захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. Несколько человек погибли, есть раненые. Следственный комитет возбудил уголовное дело.