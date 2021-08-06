19.6 C
Рязань
Пятница, 6 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниСпорт

Депутат Облдумы попросил мэра Рязани не закрывать бассейн «Чайка»

Елена Лобанова
Депутат Облдумы попросил мэра Рязани не закрывать бассейн "Чайка"
Фото из социальных сетей
- Advertisement -

Депутат Рязанской областной думы Денис Сидоров отправил запрос мэру города, в котором попросил не закрывать бассейн «Чайка». По его словам, эта информация взбудоражила всех жителей Приокского и Московского районов. 

Сидоров напомнил, что в «Чайке» занимались дети до 7 лет. После закрытия бассейна для дошколят останется только «Буревестник» в Роще. К тому же, в комплексе проводили и другие спортивные занятия. В их числе баскетбол, аквааэробика, борьба, футбол.   

По словам депутата, если «Чайку» закроют, то жители Московского и Приокского районов останутся без бассейна. 

— Чтобы не множить слухи, сделал депутатский запрос в горадминистрацию для разъяснения ситуации. Но очевидно, что закрытие подобного комплекса для Рязани недопустимо, — написал Денис Сидоров.

Напомним, ранее в социальных сетях сотрудники бассейна рассказали о его закрытии.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]