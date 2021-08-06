Депутат Облдумы попросил мэра Рязани не закрывать бассейн «Чайка»

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Депутат Рязанской областной думы Денис Сидоров отправил запрос мэру города, в котором попросил не закрывать бассейн «Чайка». По его словам, эта информация взбудоражила всех жителей Приокского и Московского районов.

Сидоров напомнил, что в «Чайке» занимались дети до 7 лет. После закрытия бассейна для дошколят останется только «Буревестник» в Роще. К тому же, в комплексе проводили и другие спортивные занятия. В их числе баскетбол, аквааэробика, борьба, футбол.

По словам депутата, если «Чайку» закроют, то жители Московского и Приокского районов останутся без бассейна.

— Чтобы не множить слухи, сделал депутатский запрос в горадминистрацию для разъяснения ситуации. Но очевидно, что закрытие подобного комплекса для Рязани недопустимо, — написал Денис Сидоров.

Напомним, ранее в социальных сетях сотрудники бассейна рассказали о его закрытии.