Депутат облдумы Елена Синица поздравила с днём рождения коллектив детского сада № 39

Заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица поздравила коллектив детского сада № 39 города Рязани с днем рождения.

Детский сад № 39 распахнул свои двери для воспитанников 2 октября 2023 года и сегодня отмечает ровно год со дня открытия.

В детском саду функционируют 10 групп, имеется интерактивный кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов со всем необходимым оборудованием для проведения коррекционной работы, компьютерный класс, где проходят занятия по системному администрированию, кабинеты дополнительного образования, музыкальный и физкультурный залы.

— У нас созданы все условия для всестороннего развития детей. За год детский сад успел принять участие и стать победителем в различных конкурсах, стал проектно-методической площадкой всероссийского проекта «Технопарк ОРБИТАЛЬ», является участником регионального проекта Окского заповедника «Усынови зубра», — рассказала заведующая детским садом Ани Григорян.

К дню рождения сотрудники детского сада вместе со своими воспитанниками подготовили праздничный концерт.

— Сегодня мы отмечаем особенный день — годовщину со дня открытия вашего детского сада! Этот год был наполнен яркими моментами, смехом, радостью и новыми открытиями. Каждый день вы вместе покоряли маленькие вершины, делая шаги навстречу знаниям, дружбе и творчеству. Именно здесь, в нашем уютном саду, зарождаются дружеские связи и проявляются детские таланты, — отметила Елена Синица. — Продолжайте создавать атмосферу любви и заботы, чтобы каждый день ваши воспитанники чувствовали себя счастливыми и защищенными. Пусть впереди будет много ярких лет, наполненных радостью и улыбками. С праздником!

За достигнутые успехи в профессиональной деятельности и в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников Елена Синица вручила сотрудникам детского сада № 39 Благодарственные письма и ценные подарки от Рязанской областной Думы.

Перед праздничным концертом Ани Вагановна провела для Елены Синицы экскурсию по детскому саду и показала живой уголок, интерактивную песочницу, просторный спортивный зал, патриотический уголок и детские группы.