Четверг, 4 сентября, 2025
19.7 C
Рязань
Новости России

Депутат Немкин опроверг слухи, что мессенджер MAX будет оформлять доносы с помощью ИИ

Алексей Самохин
Изображение от nensuria на Freepik

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг РИА Новости слухи о том, что мессенджер MAX «будет оформлять доносы» с помощью искусственного интеллекта. По его словам, такие утверждения — «из области фантастики», поскольку для этого нет ни технических, ни правовых возможностей. Он подчеркнул, что MAX работает как любой другой современный мессенджер, позволяя пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки и передавать файлы.

Немкин отметил, что подобные обвинения можно выдвинуть против любого приложения, как российского, так и зарубежного. Он напомнил, что на смартфонах россиян уже давно установлены сервисы крупных компаний и государственных структур, таких как «Сбер», «ВТБ» и «Госуслуги», и за годы их работы не было зафиксировано ни одного случая использования встроенного ИИ для «доносов» или слежки за пользователями.

По мнению депутата, распространение таких мифов направлено на то, чтобы посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам. Он заверил, что мессенджер MAX проходит те же проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие популярные приложения. Его основная цель — обеспечить «удобную и защищённую коммуникацию», а не заниматься слежкой.

Особенности мессенджера MAX

В марте компания VK выпустила бета-версию мессенджера MAX. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. В нём пользователи могут общаться, совершать звонки, обмениваться голосовыми сообщениями и файлами объёмом до 4 ГБ.

Среди текущих функций мессенджера:

возможность подписываться на каналы;

закрепление чатов и объединение их в папки;

реакции на сообщения;

настройка уведомлений.

В ближайшем будущем разработчики планируют внедрить несколько новых функций. В приложении появится возможность подключения к «Госуслугам» и использования цифрового идентификатора для подтверждения личности без бумажных документов. Кроме того, будут запущены образовательные сервисы. Ещё одна будущая функция — онлайн-запись на приём к врачу, реализованная через медицинскую облачную платформу SQNS.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…

Последние новости

Культура и события

Стала известна программа Форума древних городов в Рязани 5-6 сентября

Для зрителей подготовлена большая программа на Лыбедском бульваре. 
Новости России

В  Минздраве опровергли информацию о введении новых правил выдачи больничных листов

Медицинские работники продолжают руководствоваться старым порядком — приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н.
Новости России

ВХ: Германия начинает (продолжает) передачу ракетных технологий на Украину

Речь идет о поставках готовых изделий и отдельных комплектующих. На части узлов удаляется заводская маркировка, некоторые детали заменяются и могут изготавливаться в других странах
Новости Рязани и области

Рязанская «Аэрокосмическая долина» привлекла 114 резидентов и получила миллионы на инновации

На полях Восточного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о значительных успехах в работе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина».
Новости России

Игорь Березин: Zara и Uniqlo могут вернуться в Россию весной 2026 года

Успешное возвращение крупных международных игроков повысит конкуренцию в сегменте одежды. В результате к лету или осени 2026 года можно ожидать снижения цен на самые востребованные товары.
Религия

Священники рассказали, что делать на годовщину смерти человека

Поминки заключаются не только в том, чтобы собрать застолье и пригласить на него родных и друзей покойного.
Новости России

ВСУ начали эвакуацию Славянска, ожидая наступления российской армии

Приметы того, что Славянск начинают эвакуировать, говорят о том, что украинское военное руководство предвидит наступательный вал российской армии на этом направлении и хочет хоть какие-то манатки и шмотки забрать с собой
Происшествия

Жёсткое ДТП произошло на перекрёстке в Рязани, на месте заметили реанимацию

На записи видно, что столкнулись грузовик и две легковушки.