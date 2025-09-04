Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг РИА Новости слухи о том, что мессенджер MAX «будет оформлять доносы» с помощью искусственного интеллекта. По его словам, такие утверждения — «из области фантастики», поскольку для этого нет ни технических, ни правовых возможностей. Он подчеркнул, что MAX работает как любой другой современный мессенджер, позволяя пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки и передавать файлы.

Немкин отметил, что подобные обвинения можно выдвинуть против любого приложения, как российского, так и зарубежного. Он напомнил, что на смартфонах россиян уже давно установлены сервисы крупных компаний и государственных структур, таких как «Сбер», «ВТБ» и «Госуслуги», и за годы их работы не было зафиксировано ни одного случая использования встроенного ИИ для «доносов» или слежки за пользователями.

По мнению депутата, распространение таких мифов направлено на то, чтобы посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам. Он заверил, что мессенджер MAX проходит те же проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие популярные приложения. Его основная цель — обеспечить «удобную и защищённую коммуникацию», а не заниматься слежкой.

Особенности мессенджера MAX

В марте компания VK выпустила бета-версию мессенджера MAX. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. В нём пользователи могут общаться, совершать звонки, обмениваться голосовыми сообщениями и файлами объёмом до 4 ГБ.

Среди текущих функций мессенджера:

возможность подписываться на каналы;

закрепление чатов и объединение их в папки;

реакции на сообщения;

настройка уведомлений.

В ближайшем будущем разработчики планируют внедрить несколько новых функций. В приложении появится возможность подключения к «Госуслугам» и использования цифрового идентификатора для подтверждения личности без бумажных документов. Кроме того, будут запущены образовательные сервисы. Ещё одна будущая функция — онлайн-запись на приём к врачу, реализованная через медицинскую облачную платформу SQNS.