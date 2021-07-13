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Вторник, 13 июля, 2021
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Депутат Госдумы отреагировал на скандал с паралимпийской чемпионкой в Рязани

7info
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Депутат Госдумы Андрей Красов направил запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор, уполномоченному по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной после ситуации в ТРЦ «Премьер». Об этом парламентарий сообщил ВКонтакте.

Напомним, паралимпийская чемпионка Сочи Светлана Коновалова рассказала, что её с подругой на коляске не пустили в бутик одежды в торговом центре.

— Такое поведение недопустимо, в современном обществе это понимают абсолютно все! Оценка произошедшему очевидна, — написал Красов.

Депутат считает, что проблема не только в случае с Коноваловой, но в позиции руководства. В подобной ситуации могли оказаться и другие инвалиды.

— Буду добиваться, чтобы такое больше никогда ни с кем не могло повториться, — написал парламентарий.

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