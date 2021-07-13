Депутат Госдумы отреагировал на скандал с паралимпийской чемпионкой в Рязани

Депутат Госдумы Андрей Красов направил запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор, уполномоченному по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной после ситуации в ТРЦ «Премьер». Об этом парламентарий сообщил ВКонтакте.
Напомним, паралимпийская чемпионка Сочи Светлана Коновалова рассказала, что её с подругой на коляске не пустили в бутик одежды в торговом центре.
Депутат считает, что проблема не только в случае с Коноваловой, но в позиции руководства. В подобной ситуации могли оказаться и другие инвалиды.