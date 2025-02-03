Депутат ГД Гаврилов рассказал, какие факторы могут снизить размер пенсии

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал ТАСС о распространенных ошибках, которые могут привести к снижению пенсионных выплат. Среди них — периоды без официального трудоустройства, «серая» зарплата и перерывы в трудовом стаже.

Официальное трудоустройство и страховые взносы

Чтобы избежать неожиданного уменьшения пенсии, необходимо заранее учитывать ключевые факторы и соблюдать определенные правила. Одной из главных причин снижения выплат является работа без официального оформления.

«Если трудовая деятельность не оформлена официально, страховые взносы в Социальный фонд не перечисляются. Это приводит к недостаточному количеству страхового стажа и пенсионных баллов. Чем больше лет официального трудового стажа, тем выше пенсия. Важно регулярно проверять, чтобы работодатель исправно отчислял страховые взносы», — подчеркнул Гаврилов.

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Еще одним фактором, негативно влияющим на размер будущей пенсии, является получение «серой» зарплаты, когда часть заработной платы выплачивается неофициально.

«Если работодатель платит часть зарплаты в конверте, сумма страховых отчислений в Социальный фонд России уменьшается. В результате формируется меньший объем пенсионных накоплений, что приводит к снижению выплат после выхода на пенсию. Чтобы этого избежать, необходимо запрашивать расчетные листки в бухгалтерии и контролировать, чтобы вся зарплата была официальной», — предупредил депутат.

Перерыв в трудовом стаже

Перерывы в трудовой деятельности также могут привести к сокращению пенсионных выплат.

«Длительные перерывы в карьере — будь то работа без оформления, самозанятость без уплаты страховых взносов или другие обстоятельства — снижают количество пенсионных баллов и общий стаж. Чтобы избежать этого, важно минимизировать периоды без страховых отчислений», — отметил парламентарий.

Кроме того, необходимо контролировать пенсионные отчисления.

«Проверяйте, поступают ли страховые взносы от работодателя в Социальный фонд России. Это можно сделать через личный кабинет на официальном сайте фонда. Выявлять ошибки в начислениях лучше заблаговременно, пока их еще можно исправить», — добавил Гаврилов.

Еще одной проблемой, влияющей на размер пенсии, может стать потеря документов, подтверждающих трудовой стаж.

«Необходимо сохранять трудовые книжки, справки о зарплате и другие документы. В противном случае могут возникнуть сложности с назначением пенсии в полном объеме», — пояснил депутат.

Кроме того, при расчете пенсии могут быть неучтенные льготные периоды.

«Некоторые категории граждан имеют право на дополнительные пенсионные коэффициенты или льготный стаж, например педагоги, медики, шахтеры. Важно заранее проверить, учитываются ли эти периоды», — добавил Гаврилов.

Влияние долгов на размер пенсии

Сократить пенсионные выплаты могут также задолженности по налогам, кредитам и штрафам.

«Неоплаченные налоги, штрафы и кредиты могут привести к автоматическим удержаниям из пенсии. Например, Федеральная налоговая служба может инициировать взыскание через судебных приставов. Аналогично, неоплаченные штрафы за административные правонарушения (например, нарушение ПДД) или долги по коммунальным платежам также могут стать основанием для списания части пенсии. Если у пенсионера есть просроченные кредиты, банк может подать в суд, и часть выплат будет направлена на погашение долга», — объяснил депутат.

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Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендует своевременно оплачивать обязательные платежи, проверять задолженности через налоговую службу или портал «Госуслуги» и оперативно решать финансовые вопросы.

Доплаты за государственные награды

При наличии государственных наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия, грамот и благодарностей следует убедиться, что они учтены при расчете пенсии.

«Рекомендуется обратиться в отделение Социального фонда или воспользоваться его онлайн-сервисами, где можно проверить начисления и статус дополнительных выплат. В некоторых случаях может потребоваться запрос в архив или ведомство для подтверждения наград, поэтому лучше заранее уточнить все детали», — посоветовал Гаврилов.

Он подчеркнул, что внимательное отношение к этим нюансам поможет избежать неприятных сюрпризов и гарантировать получение максимально возможной пенсии.