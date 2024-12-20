Депутат ГД Буцкая рассказала, за каких мужчин надо выходить замуж

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая посоветовала выбирать для брака мужчин, которые демонстрируют готовность поддерживать свою избранницу. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что одним из показателей такого отношения может быть участие мужчины в школе подготовки к родам.
По словам Буцкой, важно также обращать внимание на то, насколько мужчина готов помогать в будущем при рождении ребёнка. Например, хороший признак — когда при устройстве на работу мужчина интересуется, предусмотрен ли в компании отпуск в связи с появлением ребёнка.
Таким образом, готовность мужчины принимать участие в семейной жизни и поддерживать свою супругу ещё до создания семьи — важный фактор, который, по мнению парламентария, может стать основой крепкого брака.