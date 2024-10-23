Депутат Чаплин рассказал, как в 2025 году увеличат налоговые вычеты на детей

В 2025 году налоговый вычет на второго ребенка увеличат до 2,8 тысячи рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что за третьего и каждого последующего ребенка родители смогут получать вычет в размере 6 тысяч рублей.

По словам парламентария, это поможет семьям ежемесячно снижать налоговое бремя.

Чаплин добавил, что новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года. При этом размер вычета за первого ребенка останется на уровне 1,4 тысячи рублей. Для родителей детей с инвалидностью вычет увеличат на 12 тысяч рублей, для опекунов — на 6 тысяч рублей.

Чаплин уточнил, что лимит дохода для получения вычетов поднимут на 100 тысяч рублей, до 450 тысяч рублей в год.

С 2025 года не нужно будет подавать заявление на вычет, если у работодателя есть все необходимые данные о детях. В случае, если вычет не был получен через работодателя, налогоплательщики смогут вернуть НДФЛ за последние три года, подав декларацию в ФНС.