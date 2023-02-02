Дело женщины, повесившую собаку на дереве, передали в суд

В Сапожковском районе прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, убившей соседскую собаку. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Женщину обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ч.1 ст. 245 УК РФ), рассказал прокурор района Алексей Филиппов.

По версии следствия, преступление совершено в июне 2022 года. Женщина повесила на дереве соседскую собаку, которая загрызла её курицу. Хозяйка животного была готова заплатить за птицу, но живодёрку это не устроило.

— Женщина отвязала собаку от будки, сняла ошейник. Затем обвязала шпагат вокруг шеи собаки, затянула петлю. После привязала шпагат к дереву, так что собака висела над землей, — рассказал подробности экзекуции прокурор.

Дело находится на рассмотрении в суде.