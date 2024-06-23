Дело водителя, устроившего массовое ДТП в Липецке, передано в суд

Липчанин предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, которое привело к тяжкому вреду здоровью, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фигуранту уголовного дела 23 года. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Согласно материалам дела, вечером 27 февраля 2024 года обвиняемый, находясь за рулём автомобиля «Фольксваген Гольф», столкнулся с тремя легковыми автомобилями в районе дома 101 по проспекту Победы в Липецке.

В результате нарушения правил дорожного движения, а именно несоблюдения безопасной дистанции, обвиняемый допустил наезд на автомобиль «Эволют Ай-Про». Затем он пересёк двойную сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Джетта». В свою очередь, «Фольксваген Джетта» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

В результате ДТП пассажир «Фольксваген Джетта» получил тяжёлые травмы, которые расцениваются как причинённый тяжкий вред здоровью.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.