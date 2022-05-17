Дело о гибели подростка в рязанском аквапарке передано в суд

Дело о гибели школьника из Тульской области в аквапарке «Горки» под Рязанью направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры.

На скамье подсудимых окажутся трое сотрудников школы и руководитель туристического агентства.

— В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в пресс-релизе.

В сентябре 2020 года директор школы города Узловая Тульской области по договору с туристическим агентством организовала поезду учеников в аквапарк «Окской жемчужины» в селе Поляны Рязанского района.

По версии следствия, руководитель не обеспечила необходимое число педагогов для сопровождения. Руководитель турагентства не пресёк незаконные действия педагога.

В день ЧП 12-летний школьник начал тонуть в бассейне с искусственной волной. Подоспевшие на помощь взрослые и сотрудники аквапарка вытащили ребенка из воды, провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не смогли.

Рассматривать дело будет Рязанский районный суд.