Дело о гибели подростка в рязанском аквапарке передано в суд

Дело о гибели школьника из Тульской области в аквапарке «Горки» под Рязанью направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры.
На скамье подсудимых окажутся трое сотрудников школы и руководитель туристического агентства.
В сентябре 2020 года директор школы города Узловая Тульской области по договору с туристическим агентством организовала поезду учеников в аквапарк «Окской жемчужины» в селе Поляны Рязанского района.
По версии следствия, руководитель не обеспечила необходимое число педагогов для сопровождения. Руководитель турагентства не пресёк незаконные действия педагога.
В день ЧП 12-летний школьник начал тонуть в бассейне с искусственной волной. Подоспевшие на помощь взрослые и сотрудники аквапарка вытащили ребенка из воды, провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не смогли.
Рассматривать дело будет Рязанский районный суд.