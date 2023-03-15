Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

Дело о ДТП с оставшимся без ноги мотоциклистом рассматривает суд в Рязани

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Скриншот из видео Телеканала ТКР ВКонтакте

В Рязани 10 марта прошло судебное слушание по делу о дорожной аварии, в результате которой мотоциклист лишился ноги. Подробности приводит телеканал ТКР.

ДТП произошло 31 марта прошлого года в центре города. За рулём ВАЗ-2107 был иностранный гражданин. Как считают следователи, он не пропустил на повороте 26-летнего байкера. Водителю мотоцикла Honda в итоге ампутировали ногу, он стал инвалидом II группы.

Мать пострадавшего рассказала, что на дорогостоящий протез пришлось брать кредит – его стоимость составляет 4 170 000 рублей. Подсудимый за всё время перевёл пострадавшему лишь одну компенсацию – 20 тысяч рублей.

Водителю ВАЗа грозит до 2 лет колонии-поселения, сейчас он находится в сизо.

Следующее судебное заседание пройдёт 23 марта.

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