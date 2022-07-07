Дело блогера Юрия Хованского поступило во Второй западный окружной военный суд

Уголовное дело обвиняемого в оправдании терроризма петербургского блогера Юрия Хованского поступило во Второй западный окружной военный суд, следует из данных картотеки дел.

Материалы уголовного дела переданы судье Александру Нассухе, дата предварительного заседания пока не назначена. Дело будет рассматриваться коллегией трёх судей под председательством судьи Александра Нассухи.

Блогер обвиняется по части 1 статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), сообщает РИА Новости.

Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье «Оправдание терроризма» из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов.