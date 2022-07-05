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Вторник, 5 июля, 2022

Профессия композитора обретёт правовой статус

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Татьяна Проводина

Профессия композитора обретёт правовой статус

Background фото создан(а) pvproductions - ru.freepik.com

Профессия композитора обретёт правовой статус.

Проект профессионального стандарта композиторов внесло в Минтруд Министерство культуры. Разрабатывался проект совместно с профессиональным сообществом. Об этом пишет РИА Новости.

Утверждение профстандарта композитора обеспечит представителям профессии социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, откроет перспективы для разработки новых и применения действующих мер государственной поддержки композиторов, – говорится в сообщении.

После получения композиторами правового статуса представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.

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