Профессия композитора обретёт правовой статус.

Проект профессионального стандарта композиторов внесло в Минтруд Министерство культуры. Разрабатывался проект совместно с профессиональным сообществом. Об этом пишет РИА Новости.

Утверждение профстандарта композитора обеспечит представителям профессии социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, откроет перспективы для разработки новых и применения действующих мер государственной поддержки композиторов, – говорится в сообщении.

После получения композиторами правового статуса представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.