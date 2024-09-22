Воскресенье, 22 сентября, 2024

Делегация из Рязани посетила Казань

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

Руководители и сотрудники структурных подразделений администрации города Рязани под руководством заместителя главы администрации, руководителя аппарата Евгении Власовой посетили Казань. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Целью поездки стало знакомство с опытом казанских коллег в сфере управления и внедрения цифровых технологий в в работу муниципалитета. Рязанцы посетили детский парк «Елмай» и экстрим-парк «Урам», ИТ-парк им.Б. Рамеева и центр развития фиджитал-спорта. Познакомились они и с работой коворкинга «Добрая Казань». Этот центр объединяет все благотворительные фонды, помогающие решать огромное количество проблем. В частности, занимается социализацией и адаптацией детей с ментальными расстройствами. 

Также рязанцы погрузились в деятельность административно-технической инспекции и административных комиссий Казани, обсудили наработки в сфере выстраивания коммуникаций с жителями, рассмотрели работу потребительского рынка, роль цифровизации в рабочих процессах, повышение эффективности с помощью искусственного интеллекта. 

Стороны договорились о развитии дальнейшего сотрудничества и продолжении обмена опытом внедрения лучших практик.

Делегация из Рязани посетила Казань
Делегация из Рязани посетила Казань
Делегация из Рязани посетила Казань
Делегация из Рязани посетила Казань

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