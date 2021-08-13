Дело Сергея Карабасова не будут возвращать прокурору

Дело о детской площадке в рязанском Лесопарке не будут возвращать прокурору. Об этом ya62 сообщил адвокат Антон Саенко.
Отказали о возвращении дела на заседании в пятницу, 13 августа. Основную причина — все изложенные защитой доводы будут приняты к сведению судом при вынесении приговора.
Сообщается, что в ходе заседания был допрошен Михаил Пузанов, гендиректор компании-поставщика площадки. Он сообщил суду, что не был в преступном сговоре с Карабасовым и Ковалёвым. На момент подписания акта о проведении работ всё оборудование было в наличии.
Следующее заседание по делу пройдёт 20 августа.