Дело Сергея Карабасова не будут возвращать прокурору

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Дело о детской площадке в рязанском Лесопарке не будут возвращать прокурору. Об этом ya62 сообщил адвокат Антон Саенко.

Отказали о возвращении дела на заседании в пятницу, 13 августа. Основную причина — все изложенные защитой доводы будут приняты к сведению судом при вынесении приговора.

Суд должен будет учесть, что в обвинении имеются данные ошибки. Они не послужили основанием для возврата уголовного дела прокурору, но будут учтены судом уже при вынесении приговора, — отметил правозащитник.

Сообщается, что в ходе заседания был допрошен Михаил Пузанов, гендиректор компании-поставщика площадки. Он сообщил суду, что не был в преступном сговоре с Карабасовым и Ковалёвым. На момент подписания акта о проведении работ всё оборудование было в наличии.

Следующее заседание по делу пройдёт 20 августа.