Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Данные граждан в запасе планируют обновлять через Госуслуги

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Данные о гражданах в запасе для военкоматов предлагают обновлять через Госуслуги. Проект закона об упорядочивании работы военкоматов внесён в нижнюю палату российского парламента.

В работе военкоматов в ходе частичной мобилизации были выявлены определённые проблемы, включая обновление данных граждан, находящихся в запасе.

Такие лица обязаны уведомлять военкомат о значимых событиях своей биографии — смене места жительства, работы, семейного положения — не позже, чем через 14 дней. Но мало кто эту обязанность исполнял.

Законопроект предусматривает обновление данных в военкоматах в соответствии со сведениями о гражданах, обратившихся за госуслугами. Нововведение поддержала рязанский омбудсмен Наталья Епихина.

Наталья Епихина: «Сейчас, когда большинство граждан трудоспособного возраста пользуется Госуслугами, считаю это удобно и для граждан, и для военкоматов»

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