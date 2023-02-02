Данные граждан в запасе планируют обновлять через Госуслуги

Данные о гражданах в запасе для военкоматов предлагают обновлять через Госуслуги. Проект закона об упорядочивании работы военкоматов внесён в нижнюю палату российского парламента.

В работе военкоматов в ходе частичной мобилизации были выявлены определённые проблемы, включая обновление данных граждан, находящихся в запасе.

Такие лица обязаны уведомлять военкомат о значимых событиях своей биографии — смене места жительства, работы, семейного положения — не позже, чем через 14 дней. Но мало кто эту обязанность исполнял.

Законопроект предусматривает обновление данных в военкоматах в соответствии со сведениями о гражданах, обратившихся за госуслугами. Нововведение поддержала рязанский омбудсмен Наталья Епихина.

Наталья Епихина: «Сейчас, когда большинство граждан трудоспособного возраста пользуется Госуслугами, считаю это удобно и для граждан, и для военкоматов»