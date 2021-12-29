-16.9 C
Рязань
Среда, 29 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Данилов день 30 декабря: приметы, традиции и что нельзя делать в праздник

7info7

Православные христиане 30 декабря вспоминают одного из самых почитаемых пророков — Даниила. Он предсказал приход Мессии и его появление в храме Иерусалимском.

В народной традиции этот день называли Даниилом Зимоуказчиком, Даниловым. Существует ряд традиций и запретов, связанных с этим праздником. Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 30 декабря

У наших предков был запрет на занятия рукоделием. Считалось, что они могут притянуть в жизнь людей неприятности на любовном поприще. Исключение составляло только шитьё. Оно, наоборот, помогало справиться с одиночеством и обрести вторую половину.

Реклама

Сегодня нельзя целовать спящий детей. Это может сулить болезнь.

Нельзя холить в баню со спиртными напитками. Считается, что банник разозлится и накажет. Например, ошпарит.

В старину в этот день рядом с домами разводили огонь, чтобы разогнать со дворов нечистую силу и ослабить стужу.

Выходя из дома, положите в карман купюру или монету. Этот ритуал привлечёт в вашу жизнь богатство и успех.

Народные приметы 30 декабря

  • Иней в этот день сулит потепление;
  • Если в Данилов день метёт сильная метель, летом ожидается сильное роение пчёл;
  • Морозы 30 декабря сулят морозные Рождество и Крещение.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,861ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img