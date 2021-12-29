Данилов день 30 декабря: приметы, традиции и что нельзя делать в праздник

Православные христиане 30 декабря вспоминают одного из самых почитаемых пророков — Даниила. Он предсказал приход Мессии и его появление в храме Иерусалимском.

В народной традиции этот день называли Даниилом Зимоуказчиком, Даниловым. Существует ряд традиций и запретов, связанных с этим праздником. Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 30 декабря

У наших предков был запрет на занятия рукоделием. Считалось, что они могут притянуть в жизнь людей неприятности на любовном поприще. Исключение составляло только шитьё. Оно, наоборот, помогало справиться с одиночеством и обрести вторую половину.

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Сегодня нельзя целовать спящий детей. Это может сулить болезнь.

Нельзя холить в баню со спиртными напитками. Считается, что банник разозлится и накажет. Например, ошпарит.

В старину в этот день рядом с домами разводили огонь, чтобы разогнать со дворов нечистую силу и ослабить стужу.

Выходя из дома, положите в карман купюру или монету. Этот ритуал привлечёт в вашу жизнь богатство и успех.

Народные приметы 30 декабря

Иней в этот день сулит потепление;

Если в Данилов день метёт сильная метель, летом ожидается сильное роение пчёл;