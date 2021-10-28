ЦИК не внёс кандидатуру Алексея Просянникова в состав Избиркома Рязанской области

В среду, 27 октября, Центризбирком внёс кандидатуры для назначения в состав избирательных комиссий регионов России.

По словам председателя ЦИК Эллы Панфиловой, в этом году истекает срок полномочий избирательных комиссий 55 регионов. В том числе и в Рязанской области.

Центризбирком предложил губернатору Николаю Любимову и региональному парламенту для включения в состав комиссии две кандидатуры: Олесю Пронякину и Дмитрия Бокова.

Отметим, что имя действующего председателя Рязанского избиркома Алексея Просянникова не названо. Это может означать, что он не возглавит новый состав избирательной комиссии.

По неофициальным данным, пост главы избирательной комиссии может занять Дмитрий Боков, который сейчас является заместителем председателя.