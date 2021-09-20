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Понедельник, 20 сентября, 2021
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Центр «Мой бизнес» Рязанской области помогает составить бизнес-план для соцконтракта

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Центр «Мой бизнес» Рязанской области помогает составить бизнес-план для соцконтракта

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Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.

По этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а граждане берут на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе.

Максимальная сумма выплаты по социальному контракту составляет 250000 рублей.

Поддержка граждан, планирующих заключить социальный контракт Центром «Мой Бизнес» осуществляется по следующим направлениям:

  • проведение обучающих мероприятий для граждан, заинтересованных в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности;
  • оказание индивидуального консультирования по вопросам правового обеспечения предпринимательской деятельности;
  • оказание индивидуального консультирования по вопросам бизнес-планирования и маркетингового сопровождения деятельности.

Также в Центре «Мой Бизнес» возможно быстро и без уплаты государственных пошлин зарегистрировать ИП, юридическое лицо или самозанятость. 

Телефон горячей линии Центра «Мой бизнес» — 8(4912)971-700.

Более подробную информацию о порядке и условиях предоставления данной государственной услуги граждане могут получить на официальном сайте Управления социальной защиты населения Рязанской области, лично обратившись в отдел социальной защиты населения по месту жительства, а также по номеру Единого социального телефона — (4912) 51-36-00.

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