Суббота, 2 ноября, 2024
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ЦППК запустила третий поезд ЭП2Д до Рязани

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Алексей Самохин
Фото: t.me/pavelmalkov_official

Между Москвой и Рязанью начал курсировать новый поезд ЭП2Д с возможностью выхода на низкие платформы. Он заменил ещё один арендованный состав на обычных пригородные маршрутах, сообщает пресс-служба ЦППК.

В поездах этой серии удобные кресла, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, USB-разъемы для зарядки гаджетов в пути. Головные вагоны оборудованы для людей с ограниченными возможностями: у входных дверей возле кабины машиниста установлены подъемники, а в салоне — крепления для инвалидных колясок.

Просторные туалетные комнаты в первом и последнем вагонах также приспособлены для маломобильных пассажиров. Все информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

— Продолжаем вместе с ЦППК обновлять парк электропоездов — теперь до столицы и обратно можно добраться на ещё одном новом ЭП2Д, — написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Оставшийся четвертый поезд на этом маршруте планируется заменить на ЭП2Д до конца 2024 года.

— Таким образом, весь парк электропоездов, курсирующих от Москвы до Рязани на неэкспрессных маршрутах, будет обновлен, — говорится в пресс-релизе.

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